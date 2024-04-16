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14:29, 16 апреля 2024Мир

США назвали помощь Израилю библейским наставлением

Fox: в Конгрессе США назвали помощь Израилю библейским наставлением

Фото: Leah Millis / Reuters

Оказание помощи и поддержки Израилю является библейским наставлением для американского народа, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Это наша роль. Это также наше библейское наставление», — сказал парламентарий, назвав соответствующие действия Вашингтона «вопросом веры» и добавив, что «Бог благословит ту нацию, которая помогает Израилю».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что намерение американских конгрессменов вынести на голосование законопроект о военной помощи Израилю без аналогичных решений по Украине является позором для США.

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      Глеб Бажуткин
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