Стилистка перечислила полным россиянкам ошибки в составлении образов

Стилист Мария Абабкова: яркие ткани и крупные принты в одежде визуально полнят

Стилист Мария Абабкова перечислила полным россиянкам ошибки в составлении образов. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

В первую очередь специалистка посоветовала не обтягивать проблемные зоны. «Если имеется лишнее в области живота, лучше надеть просторную блузку, футболку и свободно сидящую в талии нижнюю часть — брюки, джинсы и так далее. Плюс не стоит заправлять топ или рубашку в брюки, так как это тоже визуально подчеркнет неидеальную область талии», — пояснила она.

Помимо этого, эксперт призвала избегать контрастных сочетаний, таких как крупные принты и яркие цвета ткани. Абабкова порекомендовала следить, чтобы края изделий не пересекали фигуру в самых широких местах.

«Например, юбки или платья миди длиной ниже колен не должны заканчиваться в самом широком месте икроножной мышцы. Стоит найти вариант с краем чуть выше или ниже этой области», — уточнила она.

Среди прочего, по словам собеседницы издания, не стоит носить распашные предметы гардероба в застегнутом виде, чтобы верхняя часть туловища не выглядела массивной. Абабкова заявила, что, если цвета верхнего и нижнего элементов одежды создают контраст, человек кажется ниже и полнее. «Поэтому классика в виде светлой блузки и темного верха — не очень хорошая идея», — подытожила стилистка.

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