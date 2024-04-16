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13:04, 16 апреля 2024Силовые структуры

Суд оставил приговор блогера Каца по делу о фейках об армии России без изменений

Мосгорсуд признал законным заочный приговор блогеру Кацу за фейки о ВС России

Кадр: Максим Кац / YouTube

Мосгорсуд оставил приговор в отношении блогера Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по делу о распространении фейков про Российскую армию без изменений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Заочный приговор в отношении блогера признан законным.

Басманный суд Москвы заочно осудил Максима Каца в августе 2023 года. Его признали виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил (ВС) России и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, блогеру запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов четыре года.

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      Олеся Мицкевич
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