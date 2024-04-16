Сын Куклачева ответил на вопрос о состоянии госпитализированного отца

Сын дрессировщика Куклачева: отец готов выходить на сцену, но врачи запрещают

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, ответил на вопрос о состоянии госпитализированного отца. Его слова приводит aif.ru.

По словам Дмитрия, основатель московского Театра кошек ослаблен тяжелым состоянием, но при этом находится в бодром расположении духа. «Он горит идеями и уже готов выходить на сцену, радовать публику, встречаться с любимыми друзьями, зрителями, давать интервью, но, естественно, врачи это все запрещают», — рассказал он.

Сын дрессировщика сообщил, что до конца недели будет принято решение о переводе Куклачева из реанимации в общую палату. После этого можно будет делать вывод о положительной динамике в его состоянии. «Хотя я вижу, что глаз у него горит, а это самое главное», — отметил Дмитрий.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт. Позже Куклачев вышел на связь и сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов на сердце.