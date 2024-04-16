Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:40, 16 апреля 2024Культура

Сын Куклачева ответил на вопрос о состоянии госпитализированного отца

Сын дрессировщика Куклачева: отец готов выходить на сцену, но врачи запрещают
Юрий Куклачев

Юрий Куклачев. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, ответил на вопрос о состоянии госпитализированного отца. Его слова приводит aif.ru.

По словам Дмитрия, основатель московского Театра кошек ослаблен тяжелым состоянием, но при этом находится в бодром расположении духа. «Он горит идеями и уже готов выходить на сцену, радовать публику, встречаться с любимыми друзьями, зрителями, давать интервью, но, естественно, врачи это все запрещают», — рассказал он.

Сын дрессировщика сообщил, что до конца недели будет принято решение о переводе Куклачева из реанимации в общую палату. После этого можно будет делать вывод о положительной динамике в его состоянии. «Хотя я вижу, что глаз у него горит, а это самое главное», — отметил Дмитрий.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт. Позже Куклачев вышел на связь и сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов на сердце.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В России сбили украинский «шар-террорист». Как их используют для атак на мирных жителей?

      Стало известно о причастности Буданова к операции против Шария

      В России резко выросло число премиальных моделей машин из Китая

      НАТО проведет в Финляндии учения на границе с Россией

      Байден начал агрессивно рекламировать себя в СМИ

      Борьба с ХАМАС рассорила Нетаньяху и высокопоставленных чиновников

      Россиянина оштрафовали на полмиллиона за дебош на борту самолета

      Назван неожиданный способ избежать проблем с ментальным здоровьем

      «Норникель» описал последствия санкций против российских металлов

      Кремль ответил на вопрос об участии Путина в юбилее высадки войск в Нормандии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше