Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:39, 16 апреля 2024Из жизни

Тигрица поймала крокодила и накормила им тигрят

В Индии тигрица накормила троих тигрят крокодилом

Тигрица поймала крокодила и накормила им тигрят. Ролик опубликовал Free Press Journal.

Необычный случай произошел в Национальном парке Рантхамбор в Индии и попал на видео. В ролике видно, как тигрята пытаются разорвать толстую шкуру неподвижно лежащей на траве крупной рептилии. При этом на заднем плане видно спокойно гуляющую рядом с хищниками птичку — ходулочника. Автор видео написал в социальной сети X (бывший Twitter), что тигрица Ридди решила накормить крокодилом троих детенышей.

Также автор поста добавил, что бабушка Ридди Махли однажды успешно поймала четырехметрового крокодила.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Национальный парк Рантхамбор входит в список наиболее популярных национальных парков Индии. Расположенный в Раджастане, он также является главной достопримечательностью штата для любителей дикой природы. Здесь обитают королевские бенгальские тигры, леопарды, крокодилы, медведи и другие виды диких животных. Парк является частью «Проекта Тигр», запущенного еще в 70-х годах с целью сохранения популяции тигров в Индии.

Ранее в Индии раненый тигр набросился на двух сотрудников департамента лесного хозяйства в штате Мадхья-Прадеш. Инцидент произошел 2 марта в заповеднике Бандхавгарх, где обитают дикие кошки.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Трампа предупредили об опасности «глубинного государства»

      Россиянам назвали оптимальную частоту тренировок для похудения

      В Госдуме заявили о рисках заражения бешенством в контактных зоопарках

      Полицейские поймали семерых подростков за избиение прохожих в российском городе

      В России отреагировали на приглашение посетить 80-летие высадки в Нормандии

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы высказалась о решении представлять Казахстан

      В московской клинике прокомментировали отрыв тромба у пациентки после операции

      Инструкторы НАТО начали обучать военных в Узбекистане

      Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше