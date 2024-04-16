В Индии тигрица накормила троих тигрят крокодилом

Тигрица поймала крокодила и накормила им тигрят. Ролик опубликовал Free Press Journal.

Необычный случай произошел в Национальном парке Рантхамбор в Индии и попал на видео. В ролике видно, как тигрята пытаются разорвать толстую шкуру неподвижно лежащей на траве крупной рептилии. При этом на заднем плане видно спокойно гуляющую рядом с хищниками птичку — ходулочника. Автор видео написал в социальной сети X (бывший Twitter), что тигрица Ридди решила накормить крокодилом троих детенышей.

Также автор поста добавил, что бабушка Ридди Махли однажды успешно поймала четырехметрового крокодила.

Национальный парк Рантхамбор входит в список наиболее популярных национальных парков Индии. Расположенный в Раджастане, он также является главной достопримечательностью штата для любителей дикой природы. Здесь обитают королевские бенгальские тигры, леопарды, крокодилы, медведи и другие виды диких животных. Парк является частью «Проекта Тигр», запущенного еще в 70-х годах с целью сохранения популяции тигров в Индии.

Ранее в Индии раненый тигр набросился на двух сотрудников департамента лесного хозяйства в штате Мадхья-Прадеш. Инцидент произошел 2 марта в заповеднике Бандхавгарх, где обитают дикие кошки.

