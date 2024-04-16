ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА дома обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Московский ЦСКА на своем поле обыграл калининградскую «Балтику» во втором матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 16 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей в первом тайме голами отметились Федор Чалов, реализовавший пенальти, и Аббосбек Файзуллаев.

В первой встрече, которая прошла 3 апреля в Калининграде, ЦСКА также одержал победу (1:0). По сумме двух матчей красно-синие вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с победителем противостояния между «Спартаком» и «Зенитом». «Балтика» опустилась в Путь регионов.

Финал Кубка России пройдет 2 июня. ЦСКА является действующим обладателем титула.