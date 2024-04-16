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21:29, 16 апреля 2024Спорт

ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА дома обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА на своем поле обыграл калининградскую «Балтику» во втором матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 16 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей в первом тайме голами отметились Федор Чалов, реализовавший пенальти, и Аббосбек Файзуллаев.

В первой встрече, которая прошла 3 апреля в Калининграде, ЦСКА также одержал победу (1:0). По сумме двух матчей красно-синие вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с победителем противостояния между «Спартаком» и «Зенитом». «Балтика» опустилась в Путь регионов.

Финал Кубка России пройдет 2 июня. ЦСКА является действующим обладателем титула.

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      Алексей Гусев
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