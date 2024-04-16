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20:47, 16 апреля 2024Путешествия

Турист поехал на отдых в Камбоджу и впал в кому при загадочных обстоятельствах

Семья впавшего в кому в Камбодже туриста потратила на лечение 7 миллионов рублей

Фото: christinarosepix / Shutterstock / Fotodom

Британский турист поехал на отдых в Камбоджу и через две недели впал в кому при загадочных обстоятельствах. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail.

По данным издания, друзья нашли 32-летнего Бена Уилкинса без сознания в его комнате в хостеле на острове Ко Ронг. Его срочно перевезли в больницу в столицу Пномпень. Как рассказала сестра туриста, у него почечная недостаточность и тяжелая пневмония. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не просыпается уже пять дней.

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Семья Уилкинса на данный момент потратила на лечение более 60 тысяч фунтов стерлингов (более 7 миллионов рублей). День в палате интенсивной терапии обходится им в 8 тысяч фунтов стерлингов (около 937 тысяч рублей) в день.

По словам сестры британца, у ранее у него не было никаких заболеваний и он не оформил туристическую страховку, поскольку до этого несколько раз ездил в страну без проблем.

В конце марта российский турист впал в кому из-за отсутствия кислорода в салоне самолета, вылетавшего из Бангкока. Позже выяснилось, что спасти мужчину не удалось.

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      Марина Черняк
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