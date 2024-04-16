Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:31, 16 апреля 2024Бывший СССР

Украина отказалась признавать удары по мирным жителям России

Секретарь СНБО Литвиненко: ВСУ не наносят удары по мирным жителям России

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко отказался признавать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям России. По его словам, украинская армия не наносит удары по мирным россиянам, передает его слова британская газета The Economist.

Литвиненко заявил, что Украина атакует только военные корабли, военные самолеты и нефтяную инфраструктур РФ. «В отличие от России, Украина не атакует мирных жителей», — сказал он.

Во вторник, 16 апреля, ВСУ попытались атаковать Курскую область при помощи воздушного шара. Объект был сбит системой противовоздушной обороны. В Минобороны инцидент квалифицировали как попытку нанести террористический удар по российской территории.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону», что позволит сократить риск атак по российским регионам.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала россиянина за подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве. Он признался, что работал на Украину

      Драка между россиянином и сотрудником «Бургер Кинга» попала на видео

      Жителей Новороссийска предупредили о громких звуках

      Начало третьей мировой войны связали с вовлечением Запада на Украину

      В российском городе создадут арт-объекты из мусора

      Над российским регионом сбили воздушный шар ВСУ

      В двух районах российского региона объявили срочную эвакуацию

      Мужчина поймал летящую шайбу во время хоккейного матча и спас ребенка

      Зеленского обязали рассмотреть вопрос о мобилизации госслужащих

      Подсчет калорий назвали опасной привычкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше