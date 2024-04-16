Украина отказалась признавать удары по мирным жителям России

Секретарь СНБО Литвиненко: ВСУ не наносят удары по мирным жителям России

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко отказался признавать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям России. По его словам, украинская армия не наносит удары по мирным россиянам, передает его слова британская газета The Economist.

Литвиненко заявил, что Украина атакует только военные корабли, военные самолеты и нефтяную инфраструктур РФ. «В отличие от России, Украина не атакует мирных жителей», — сказал он.

Во вторник, 16 апреля, ВСУ попытались атаковать Курскую область при помощи воздушного шара. Объект был сбит системой противовоздушной обороны. В Минобороны инцидент квалифицировали как попытку нанести террористический удар по российской территории.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону», что позволит сократить риск атак по российским регионам.