В «Ашане» отреагировали на слухи об уходе из России

В «Ашане» опровергли слухи о возможном уходе из России

В «Ашане» опровергли слухи об уходе из страны после продажи российских активов компании Ceetrus, входящей в группу Auchan. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ретейлера.

В компании отметили, что не только не собираются уходить с российского рынка в среднесрочной перспективе, но, напротив, намерены и дальше развивать ряд направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли. В ретейлере также уточнили, что не собираются пересматривать собственную стратегию и организацию работы в России. «Мы продолжаем реализацию поставленных целей», — резюмировали в компании.

Слухи о возможном уходе «Ашана» из России стали появляться после новостей о сделках на рынке недвижимости. Так, в середине апреля 2024 года стало известно о продаже своих активов в стране дочерней компанией французской ретейл-группы. Новым владельцем торговых комплексов, принадлежащих до этого Ceetrus, стала компания «Торговые галереи».

При этом в Минпромторге заявляли о рисках ухода «Ашана» из России еще до закрытия сделки по продаже активов дочерней компании ретейлера. Так, в начале декабря 2023 года в ведомстве сообщили о возможном прекращении деятельности в стране ряда иностранных торговых сетей, включая «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros.