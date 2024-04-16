Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 16 апреля 2024Экономика

В «Ашане» отреагировали на слухи об уходе из России

В «Ашане» опровергли слухи о возможном уходе из России
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В «Ашане» опровергли слухи об уходе из страны после продажи российских активов компании Ceetrus, входящей в группу Auchan. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ретейлера.

В компании отметили, что не только не собираются уходить с российского рынка в среднесрочной перспективе, но, напротив, намерены и дальше развивать ряд направлений для расширения сферы деятельности и увеличения прибыли. В ретейлере также уточнили, что не собираются пересматривать собственную стратегию и организацию работы в России. «Мы продолжаем реализацию поставленных целей», — резюмировали в компании.

Слухи о возможном уходе «Ашана» из России стали появляться после новостей о сделках на рынке недвижимости. Так, в середине апреля 2024 года стало известно о продаже своих активов в стране дочерней компанией французской ретейл-группы. Новым владельцем торговых комплексов, принадлежащих до этого Ceetrus, стала компания «Торговые галереи».

При этом в Минпромторге заявляли о рисках ухода «Ашана» из России еще до закрытия сделки по продаже активов дочерней компании ретейлера. Так, в начале декабря 2023 года в ведомстве сообщили о возможном прекращении деятельности в стране ряда иностранных торговых сетей, включая «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России. Почему она не хочет в этом участвовать?

      На Украине назвали способ избежать обострений с Польшей

      Названа доля работающих таксистами в России мигрантов

      Ереван обвинил Баку в этнических чистках в Нагорном Карабахе

      В Совбезе заявили о подтвержденной связи теракта в «Крокусе» с Украиной

      Пилот самолета с россиянами на борту случайно пролил чай на панель приборов

      Во Франции назвали приглашение России в Нормандию плохой новостью для Зеленского

      В МИД России заявили о пристальном внимании к встрече Шольца и Си Цзиньпина

      Суд отказал в ДНК-экспертизе по делу жены главреда «Новой газеты — Европа»

      Суд оставил приговор блогера Каца по делу о фейках об армии России без изменений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше