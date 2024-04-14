Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:16, 14 апреля 2024Экономика

«Дочка» «Ашана» продала свои российские активы

Дочерняя компания «Ашана» Ceetrus продала российские активы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Компания Ceetrus, входящая в группу «Ашан» (Auchan), которая владеет торговыми комплексами и занимается их управлением, закрыла сделку по продаже своих активов в России. Об этом сообщает РБК.

По данным ЕГРЮЛ, 12 апреля новым владельцем предприятия, на балансе которой находятся объекты, стала компания «Торговые галереи». Ее основным хозяином через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» выступает Тагир Шаймарданов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова ответила на призыв Израиля осудить удар Ирана. Она напомнила, что Тель-Авив ни разу не осуждал атаки Украины

      Турция попросила Иран не атаковать Израиль

      В Белом доме заявили о готовности США защищать Израиль

      «Дочка» «Ашана» продала свои российские активы

      Еврокомиссия анонсировала новые санкции против Ирана

      В Днепропетровске произошел взрыв

      Пентагон прокомментировал атаку Ирана на Израиль

      Лидеры стран G7 выпустили заявление в связи с ударом Ирана по Израилю

      «Крылья Советов» победили «Рубин» в матче РПЛ и обошли «Спартак»

      Стало известно о контактах США и Ирана через европейскую страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше