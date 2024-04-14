«Дочка» «Ашана» продала свои российские активы

Дочерняя компания «Ашана» Ceetrus продала российские активы

Компания Ceetrus, входящая в группу «Ашан» (Auchan), которая владеет торговыми комплексами и занимается их управлением, закрыла сделку по продаже своих активов в России. Об этом сообщает РБК.

По данным ЕГРЮЛ, 12 апреля новым владельцем предприятия, на балансе которой находятся объекты, стала компания «Торговые галереи». Ее основным хозяином через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» выступает Тагир Шаймарданов.