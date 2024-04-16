В Кремле анонсировали встречу Путина с главой ЦИК

Песков сообщил, что 16 апреля Путин встретится с главой ЦИК Памфиловой

В течение дня, 16 апреля, президент России Владимир Путин проведет разговор с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, беседа Путина с Памфиловой пройдет в очном формате. Подробности о темах, которые планируют обсудить президент и председатель ЦИК, Песков не раскрыл.

По итогам первых в России трехдневных выборов президента, проходивших с 15 по 17 марта, Путин занял первое место с результатом 87,28 процента голосов. По данным ЦИК, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44 процента.

2 апреля Путин, комментируя свой результат на выборах, заявил, что он говорит об отношении россиян к власти в целом.