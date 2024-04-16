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12:23, 16 апреля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по безопасности в Черном море

В Кремле не прокомментировали данные о переговорах по безопасности в Черном море

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Кремль не комментирует сообщения о переговорах по безопасности судоходства в Черном море. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

Ранее о проведении подобных переговоров заявило агентство Reuters.

Сейчас в Москве не фиксируют изменений в переговорной позиции Киева, подчеркнул Песков.

Согласно данным Reuters, Украина сорвала сделку с Россией и Турцией по судоходству в Черном море. Этому якобы предшествовали два месяца обсуждения.

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      Алан Босиков
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