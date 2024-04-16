В Кремле ответили на вопрос о переговорах по безопасности в Черном море
В Кремле не прокомментировали данные о переговорах по безопасности в Черном море
Кремль не комментирует сообщения о переговорах по безопасности судоходства в Черном море. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит ТАСС.
Ранее о проведении подобных переговоров заявило агентство Reuters.
Сейчас в Москве не фиксируют изменений в переговорной позиции Киева, подчеркнул Песков.
Согласно данным Reuters, Украина сорвала сделку с Россией и Турцией по судоходству в Черном море. Этому якобы предшествовали два месяца обсуждения.