В России оценили уничтожение украинской «Хмары»

Мингалев: уничтожение украинской станции РЭБ «Хмара» развеет миф о ВПК Киева

Уничтожение украинской станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хмара» развеивает миф о том, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Киева на что-то способен. Такую оценку дал военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями».

Он отметил, что «Хмара» создана не украинским ВПК. Станция стала гибридом наукоемких технологий Запада и участия инженерного корпуса Украины. По словам эксперта, станция «в определенной степени хороша», но ничем выдающимся не отличается.

«Но главное заключается не в самой технической характеристике, а в том, что миф, что украинский ВПК "еще на что-то способен", развеивается. Сначала российская разведка обнаруживает, а затем просто-напросто уничтожает эту якобы непобедимую РЭБ, которая, так сказать, была визитной карточкой украинского ВПК. А сейчас является просто уничтоженным объектом, таким же, как и все вооружение, которое поступает на Украину», — сказал Мингалев.

Комплекс «Хмара» предназначен для постановки радиопомех системам спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС. Устройство весом 20 килограммов подавляет сигналы навигационных систем на расстоянии до 10 километров.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие впервые с начала проведения спецоперации уничтожили английскую гаубицу L-119 и поразили станцию РЭБ «Хмара».