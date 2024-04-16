В России попросили заблокировать TikTok

Роскомнадзор рассмотрит предложение о блокировке TikTok в России до 8 мая

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Роскомнадзору с просьбой рассмотреть возможность блокировки соцсети TikTok в России. Письмо с обращением к ведомству есть в распоряжении «Ленты.ру».

В АППСИМ попросили ведомство проверить, не нарушает ли соцсеть закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В Ассоциации уточнили, что речь идет о норме, регулирующей рекомендательные технологии. Также внимание Роскомнадзора обратили на то, соблюдает ли TikTok законодательство в области персональных данных. Кроме того, в обращении отмечалось, что в соцсети не появляются новые ролики с 2022 года.

«В случае выявления нарушений со стороны TikTok просьба рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису и заблокировать работу данной соцсети на территории РФ», — говорится в сообщении Ассоциации. В Роскомнадзоре подтвердили, что получили обращение АППСИМ. Оно будет рассмотрено до 8 мая.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев высказался о возобновлении работы TikTok в России. Он заявил, что этот вопрос пока не обсуждается.

TikTok приостановила работу на территории России в марте 2022 года. Причиной послужил вступивший в силу закон о фейках о Вооруженных Силах России, предусматривающий уголовную ответственность за его нарушение. Представители соцсети заявили, что им важна безопасность сотрудников и пользователей.