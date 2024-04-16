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15:46, 16 апреля 2024Наука и техника

В России создали боевой FPV-дрон «Овод-10»

Разработчик Иванов: создана новая модель боевого FPV-дрона «Овод-10»

Кадр: Лампа знаний / YouTube

В России создана новая модель боевого FPV-дрона «Овод-10», способного доставлять боекомплект и провиант. Об этом со ссылкой на разработчика беспилотника Андрея Иванова сообщает РИА Новости.

По его словам, изделие имеет несколько модификаций. Одна из них отличается повышенной дальностью и грузоподъемностью, другая — возможностью проведения детальной съемки в инфракрасном диапазоне (с тепловизором). «Система сброса, которая позволит нам осуществлять сброс провианта или боекомплекта или может быть чего-то еще», — добавил разработчик.

Ранее агентство со ссылкой на Иванова сообщило, что российский FPV-дрон «Овод-S» получил интеллектуальную систему самонаведения «Площадь». По его словам, использование интеллектуальной системы необходимо за пределами радиовидимости, поскольку позволяет осуществить выполнение боевой задачи — поражение цели.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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