Российская «Площадь» обнулит цели

Создатель «Овода-S» Иванов: FPV-дрон получил систему самонаведения «Площадь»

Российский FPV-дрон «Овод-S» получил интеллектуальную систему самонаведения «Площадь». Об этом со ссылкой на создателя боевого беспилотника Андрея Иванова сообщает РИА Новости.

«В руках у меня — беспилотное воздушное судно "Овод-S" с реализованной (на нем) бортовой системой самонаведения "Площадь". Реализованной через два вида трекинга: алгоритмический, где используется техническое зрение, и нейросетевое, где мы умеем распознавать — узнавать объекты и в общем ровно так же стремиться "на ноль" (уничтожить их)», — сказал специалист.

По его словам, использование интеллектуальной системы необходимо за пределами радиовидимости, поскольку даже в этом случае позволяет осуществить выполнение боевой задачи — поражение статической или динамической цели.

В апреле телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина применяет против России беспилотные летательные аппараты с боевым искусственным интеллектом (ИИ). По словам собеседника, ИИ используется для точного наведения БПЛА на цель. В частности, беспилотник использует машинное зрение.