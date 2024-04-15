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14:15, 15 апреля 2024Наука и техника

Российская «Площадь» обнулит цели

Создатель «Овода-S» Иванов: FPV-дрон получил систему самонаведения «Площадь»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российский FPV-дрон «Овод-S» получил интеллектуальную систему самонаведения «Площадь». Об этом со ссылкой на создателя боевого беспилотника Андрея Иванова сообщает РИА Новости.

«В руках у меня — беспилотное воздушное судно "Овод-S" с реализованной (на нем) бортовой системой самонаведения "Площадь". Реализованной через два вида трекинга: алгоритмический, где используется техническое зрение, и нейросетевое, где мы умеем распознавать — узнавать объекты и в общем ровно так же стремиться "на ноль" (уничтожить их)», — сказал специалист.

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По его словам, использование интеллектуальной системы необходимо за пределами радиовидимости, поскольку даже в этом случае позволяет осуществить выполнение боевой задачи — поражение статической или динамической цели.

В апреле телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина применяет против России беспилотные летательные аппараты с боевым искусственным интеллектом (ИИ). По словам собеседника, ИИ используется для точного наведения БПЛА на цель. В частности, беспилотник использует машинное зрение.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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