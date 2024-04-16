Россия выразила признательность МАГАТЭ за оперативное осуждение атак на ЗАЭС

Небензя: Россия признательна МАГАТЭ за оперативное осуждение атак на ЗАЭС

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страна выражает признательность руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за оперативное и четкое осуждение прямых атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), его слова приводит РИА Новости.

«Мы признательны руководству агентства за оперативное и четкое осуждение прямых атак на ЗАЭС и призыв к прекращению провокаций в отношении объекта», — сказал он.

Ранее Небензя призвал секретариат МАГАТЭ и мировое сообщество принять необходимые меры для спасения мира от ядерного инцидента. Дипломат потребовал указывать источники атак на ЗАЭС. Он подчеркнул, что этот вопрос не является политическим.

7 апреля Вооруженные силы Украины атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.