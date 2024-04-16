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11:02, 16 апреля 2024Россия

В РПЦ отреагировали на заявление Кураева о восстановлении в сане

В РПЦ заявили, что Константинополь не имеет права восстанавливать Кураева в сане
Андрей Кураев

Андрей Кураев. Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Константинополь не имеет права восстанавливать в сане бывшего протодиакона Андрея Кураева (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом заявил заместитель председателя церковного суда Московской городской епархии РПЦ, профессор Московской духовной академии (МДА) протоиерей Владислав Цыпин, слова которого приводит ТАСС.

Вечером 15 апреля Кураев заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей восстановил его в сане.

По словам Цыпина, Варфоломей не обладает соответствующими полномочиями. «Такой акт со стороны патриарха Константинопольского канонически недействительный», — пояснил он.

28 апреля прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ об извержении Кураева из священного сана.

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      Алан Босиков
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