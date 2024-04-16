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15:01, 16 апреля 2024Ценности

В сети высмеяли образ Ким Кардашьян со словами «покаталась в сковороде с маслом»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян посетила премию «Прорыв» в Музее Академии киноискусств в Лос-Анджелесе и была высмеяна в сети со словами «покаталась в сковороде с маслом». Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

43-летняя бизнесвумен вышла в свет в белом облегающем платье длины макси на широких бретелях и с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела прозрачные босоножки на высоких каблуках и танкетке. Вдобавок знаменитости нанесли яркий макияж, а также сделали укладку с эффектом мокрых волос.

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Поклонники оценили внешний вид предпринимательницы в комментариях под материалом. «Это худший парик. Волосы выглядят одновременно жирными, тонкими и грязными», «Такое впечатление, что она сначала нанесла масло на тело, а потом уложила липкими руками волосы — отвратительно жирно», «Как будто в сковородке с маслом покаталась», «Наряд из туалетной бумаги и жирные волосы», «Похоже на костюм мумии», — возмутились они.

Ранее в сети Дженнифер Лоуренс раскритиковали в сети за наряд на прогулке. 33-летняя звезда «Голодных игр» попала в объективы папарацци в черных спортивных штанах с лампасами, кремовой футболке и зеленом кардигане поверх нее.

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      Екатерина Ештокина
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