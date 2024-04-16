В США объяснили проигрыш Украины

Миллиардер Сакс: Украина проигрывает из-за мощи Российской армии

Украина проигрывает не из-за бездействия Конгресса США по вопросу выделения помощи Киеву. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

«Причина в том, что у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины», — объяснил он. Кроме того, Сакс указал, что Россия производит больше артиллерии, чем Запад, а также имеет превосходство в воздухе.

Ранее Сакс назвал глупостью оказание помощи Украине. По его мнению, американское правительство должно исключительно продавать оружие своим союзникам.

В марте администрация президента США Джо Байдена признала возможный провал пакета помощи Украине из-за отказа Конгресса США одобрить законопроект. Как сообщил The Washington Post высокопоставленный американский чиновник, отказ от дополнительных мер помощи Киеву может привести к потенциальному коллапсу Украины.