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18:01, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о переживаниях Макрона из-за Путина

Bloomberg: Макрона заставляют нервничать попытки застать Путина врасплох
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Manon Cruz / Reuters

Французского лидера Эммануэля Макрона заставляют нервничать попытки застать врасплох президента России Владимира Путина. О переживаниях главы государства сообщает Bloomberg, базирующееся в США.

Издание отмечает, что в феврале Макрон не исключил возможность военной помощи Украине, что вызвало недовольство как у Москвы, так и на Западе.

Кроме того, отметил Bloomberg, Германия публично отвергла эту идею. Так, созданная Францией двусмысленная ситуация была развеяна.

«Послания французского президента временами оказывались неловким, поскольку он непредсказуемо колебался между миротворцем и провокатором», — говорится в материале издания.

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