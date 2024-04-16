В США заявили о переживаниях Макрона из-за Путина

Bloomberg: Макрона заставляют нервничать попытки застать Путина врасплох

Французского лидера Эммануэля Макрона заставляют нервничать попытки застать врасплох президента России Владимира Путина. О переживаниях главы государства сообщает Bloomberg, базирующееся в США.

Издание отмечает, что в феврале Макрон не исключил возможность военной помощи Украине, что вызвало недовольство как у Москвы, так и на Западе.

Кроме того, отметил Bloomberg, Германия публично отвергла эту идею. Так, созданная Францией двусмысленная ситуация была развеяна.

«Послания французского президента временами оказывались неловким, поскольку он непредсказуемо колебался между миротворцем и провокатором», — говорится в материале издания.