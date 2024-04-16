Власти Оренбургской области признали неготовность к паводку

Власти Оренбургской области признали, что не были готовы к аномальному паводку

Власти Оренбургской области признали, что не были готовы к аномальному течению паводка на реке Урал. Об этом пишет Ura.ru.

В пресс-службе правительства российского региона пояснили, что в прогнозах Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не было предупреждения о возможности экстремального прохождения паводка. В правительстве добавили, что все риски, наличие которых можно было предположить, были учтены, а подготовительные работы для пропуска паводка — выполнены в полном объеме.

«Очевидно, что дальнейшее развитие событий происходило под воздействием внешних факторов, не поддающихся прогнозу, что дополнительно подтверждается аномальным течением паводка по всему Уральскому региону и Республике Казахстан», — заявил вице-губернатор, зампредседателя правительства области по внутренней политике, министр региональной и информационной политики Игорь Сухарев.

В правительстве региона отметили, что в итоге прогнозируемые показатели по половодью были превышены в 10-30 раз. «За сутки, с 28 по 29 марта, приток воды увеличился с 20 до 600 кубических метров в час. Максимальный наблюдался с 4 по 5 апреля и достигал 2980 кубических метров в час. Прогноз составлял не более 1400 кубических метров в час», — подчеркнули власти.

14 апреля уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом снизился впервые с начала паводка — утром Гидрометцентр зафиксировал уменьшение уровня реки на пять сантиметров.