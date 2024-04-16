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17:06, 16 апреля 2024Мир

Во Франции допустили новый удар Украины по ЗАЭС

Филиппо: Зеленский, завидуя кризису на Ближнем Востоке, может ударить по ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: AP

Президент Украины Владимир Зеленский может нанести новый удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для привлечения внимания мирового сообщества на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Сможет ли Зеленский, завидуя кризису на Ближнем Востоке, устроить огромную провокацию, чтобы вновь привлечь внимание к Украине?» — задался вопросом французский политик.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал атаки на ЗАЭС безрассудными и потребовал их немедленного прекращения. Он подчеркнул, что ядерная безопасность станции уже ослаблена и продолжение обстрелов существенно усиливает риск радиационного инцидента.

16 апреля украинский президент Зеленский заявил, что желание американских конгрессменов выделить помощь Израилю без аналогичных решений по Украине является позором для США. Он также назвал политику Вашингтона странной и не укладывающейся в представления о безопасности, которые имеет Киев.

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      Лина Пивоварова
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