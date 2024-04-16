Ядерная катастрофа глобального масштаба. МАГАТЭ предупредило об опасности крупной аварии на ЗАЭС из-за обстрелов

Глава МАГАТЭ Гросси допустил ядерную аварию на ЗАЭС, призвав прекратить атаки

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности ООН заявил, что опасность крупного ядерного инцидента на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается реальной.

Несмотря на то, что шесть реакторов электростанции сейчас находятся в холодном останове, а последний энергоблок был переведен в этот статус два дня назад по рекомендации МАГАТЭ, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается вполне реальной Рафаэль Гросси гендиректор МАГАТЭ

Глава агентства назвал атаки на ЗАЭС безрассудными и потребовал немедленно прекратить их. Он подчеркнул, что ядерная безопасность станции уже ослаблена, и продолжение обстрелов существенно усиливает риск радиологического инцидента.

Ранее Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал ситуацию с безопасностью ЗАЭС шаткой. «Никто не выиграет от ядерной катастрофы, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее предотвратить», — призвал он.

В России допустили ядерную катастрофу в случае продолжения атак на ЗАЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации выразил аналогичное мнение и допустил ядерную катастрофу в случае продолжения атак на атомную станцию.

Если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба. Призываем секретариат МАГАТЭ, а также всех здравомыслящих членов международного сообщества также сделать все возможное для спасения мира от ядерного инцидента Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат добавил, что российская сторона продолжит обеспечивать защиту станции от атак и провокаций, а также принимать меры по укреплению ее ядерной и физической безопасности.

Россия призвала МАГАТЭ указать виновных в атаках

Россия призвала МАГАТЭ указать виновных в атаках на ЗАЭС, подчеркнув, что это является не политическим вопросом, а реальной необходимостью для обеспечения ядерной безопасности.

Призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС. Это не политический вопрос. Сейчас это попросту вопрос безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы Василий Небензя постпред России при ООН

Он подчеркнул, что нерешительность секретариата агентства поощряет Украину продолжать обстрелы, которые несут реальную угрозу. Дипломат добавил, что обезличенная оценка МАГАТЭ нивелирует предпринимаемые усилия по обеспечению безопасности станции.

Гросси в свою очередь отметил, что агентству необходимы доказательства для того, чтобы обозначить виновных в атаках. Он уточнил, что в данном случае получить их не представляется возможным.

Чтобы сказать что-то вроде этого, у нас должны быть доказательства, неопровержимые свидетельства того, что остатки боеприпасов или какого-либо вооружения происходят из определенного места. В данном случае это просто невозможно Рафаэль Гросси гендиректор МАГАТЭ

Он добавил, что агентство планирует предложить Москве и Киеву провести в этом году оценку технического состояния Запорожской АЭС с точки зрения безопасности.

Небензя заявил, что Запад не хочет признавать реальность угроз станции

Небензя указал, что Запад не хочет признавать реальность угроз безопасности атомной станции из-за обстрелов, несмотря на неоднократные предупреждения России.

За последние несколько месяцев подобные атаки не только возобновились, но и резко интенсифицировались. Вооруженные силы РФ фиксировали и подавляли до 100 с лишним беспилотных летательных аппаратов в неделю Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат напомнил, что Москва регулярно информирует секретариат МАГАТЭ и Совбез ООН о недопустимых действиях в отношении безопасности атомной станции и продолжит это делать в дальнейшем.

США призвали избегать любых действий против безопасности ЗАЭС

Соединенные Штаты призывают избегать любых действий, связанных с рисками для безопасности атомной станции. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя США при международной организации Роберт Вуд, передает РИА Новости.

В соответствии с пятью принципами безопасности ЗАЭС МАГАТЭ США подчеркивают необходимость избегания любых действий, которые подвергнут риску безопасность ЗАЭС Роберт Вуд зампостпреда США при ООН

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер предупредил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по атомной электростанции (АЭС) приведут к ее исчезновению как государства.

13 апреля ВСУ ударили по 1-му микрорайону города Энергодара, расположенному около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, атаки Украины на объект могут вестись с одобрения США.

7 апреля украинская сторона нанесла удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Представители станции отметили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков.

