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19:09, 16 апреля 2024Забота о себе

Врач рассказала о пользе стресса для здоровья

Невролог Демьяновская: недолгий стресс полезен, так как помогает собраться

Фото: Tim Gouw / Unsplash

Врач-невролог Екатерина Демьяновская объяснила, в каких случаях стресс может быть полезен для здоровья. Ее слова приводят «Известия».

Демьяновская объяснила, что стресс — это не просто реакция на раздражители, а целый каскад биохимических реакций в организме, влияющих на поведение, работоспособность и самочувствие человека в целом.

Однако, по словам невролога, он не всегда вредит здоровью. Врач подчеркнула, что негативно на самочувствии отражается только затяжной стресс. А в некоторых случаях недолгая встряска может принести организму пользу, так как помогает собраться и решить какую-то важную задачу. Также Демьяновская считает, что кратковременный стресс активизирует работу нервной и иммунной систем, стимулирует умственную деятельность и тем самым предотвращает снижение когнитивных способностей в старости.

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Более того, невролог утверждает, что, вопреки расхожему мнению, стресс могут спровоцировать не только негативные события, но и радостные. «На самом деле стрессовые реакции запускают любые внешние раздражители, при встрече с которыми психика и организм в целом отклоняются от состояния равновесия. Покупка новой квартиры, свадьба, рождение ребенка — тоже стресс, только со знаком плюс (эустресс)», — объяснила она, добавив, что также спровоцировать нервное перенапряжение могут недостаток сна, скучная работа или недоедание.

Ранее специалисты Университета Вермонта (США) научились точно определять и прогнозировать уровень стресса во сне. Ученые предположили, что во время сна организм человека может давать большое количество сигналов, по которым можно определять уровень нервного напряжения, и подтвердили свою гипотезу с помощью умных колец, которые раздали участникам исследования.

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      Наталья Обрядина
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