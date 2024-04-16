Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Барселона
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Боруссия Д
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Филадельфия Флайерз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Карен Хачанов
Отменён
Роберто Баутиста-Агут
Барселона
Екатерина Александрова
Завтра
13:30 (Мск)
Онс Жабер
Штутгарт
Людмила Самсонова
Завтра
16:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Штутгарт
18:46, 16 апреля 2024Спорт

Вторая ракетка России Рублев проиграл четвертый матч подряд

Вторая ракетка России Андрей Рублев проиграл четвертый матч подряд

Фото: IMAGO / Juergen Hasenkopf / Globallookpress.com

Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Брэндону Накашиме во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 16 апреля и продлилась два сета. Представитель США одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты. Рублев сделал семь эйсов и допустил пять двойных ошибок. После окончания встречи россиянин сломал ракетку.

Поражение стало для второй ракетки России Рублева четвертым подряд. Ранее он вылетел из третьего круга турнира в американском Индиан-Уэллсе, а затем проиграл в своих первых матчах на соревнованиях в Майами и Монте-Карло.

26-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, он выиграл 15 турниров под эгидой организации. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, находящийся на четвертой позиции.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Что изменится?

      На московском заводе по производству ракет произошел пожар

      Росгвардейцы обнаружили в ДНР полевой склад ВСУ с артиллерийскими снарядами

      Спасение повисшего на арматуре в России редкого животного попало на видео

      Российского бармена арестовали за нелегальный бизнес на Пангане

      В ОДКБ сообщили о планах НАТО вывести из строя коммуникации Союзного государства

      Чемпионат России по плаванию выиграла 15-летняя спортсменка

      Стало известно о наследстве певца Кунгурова

      Анна Семенович раскрыла вес своей груди

      В Минфине США объяснили интерес к российским активам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше