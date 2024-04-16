Вторая ракетка России Рублев проиграл четвертый матч подряд

Вторая ракетка России Андрей Рублев проиграл четвертый матч подряд

Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Брэндону Накашиме во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 16 апреля и продлилась два сета. Представитель США одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты. Рублев сделал семь эйсов и допустил пять двойных ошибок. После окончания встречи россиянин сломал ракетку.

Поражение стало для второй ракетки России Рублева четвертым подряд. Ранее он вылетел из третьего круга турнира в американском Индиан-Уэллсе, а затем проиграл в своих первых матчах на соревнованиях в Майами и Монте-Карло.

26-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, он выиграл 15 турниров под эгидой организации. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, находящийся на четвертой позиции.