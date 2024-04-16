Microsoft два года не могла исправить ошибку Windows

Microsoft исправила ошибку совместимости Windows с чипами Intel

В корпорации Microosft заявили об устранении проблемы, при которой пользователи Windows 10 и некоторых процессоров Intel не могли обновиться до актуальной версии ОС. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Баг не позволял обновить Windows 10 до 11, если потребитель использовал компьютер на базе процессора Intel Core 11-го поколения с аудиодрайверами Intel Smart Sound Technology. При попытке обновить систему появлялась критическая ошибка, которая блокировала установку.

Microsoft впервые признала ошибку в ноябре 2021 года. Таким образом, специалисты компании больше двух лет не могли исправить проблему. В сентябре 2022-го инженеры корпорации внесли изменения в Windows, запретив процедуру обновления на подобных устройствах.

Весной 2024-го специалисты Intel и Microsoft нашли способ решения проблемы. Для компьютеров на базе чипов Intel 11-го поколения выпустили драйвер Intel Smart Sound Technology 10.30.00.5714. Пользователям предложили установить новое ПО на свои компьютеры и завершить процесс обновления до Windows 11.

В середине апреля выяснилось, что инженеры Microsoft устранили в ОС Windows 11 рекордное количество проблем. Вышедшее в начале месяца обновление исправило 147 ошибок и багов.