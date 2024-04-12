В Windows 11 нашли рекордное количество ошибок

KrebsonSecurity: Microsoft устранила рекордное количество ошибок Windows 11

В ОС Windows 11 устранили рекордное количество ошибок. Об этом сообщается в отчете фирмы KrebsonSecurity.

Специалисты компании проанализировали содержание патча для актуальной ОС Windows, который вышел во вторник, 9 апреля. Оказалось, что обновление исправляет 147 ошибок и багов — по словам авторов, это рекорд для операционных систем от Microsoft.

Уточняется, что независимые эксперты и специалисты корпорации нашли почти 150 уязвимостей в Windows, Office, Azure, .NET Framework, Visual Studio и других компонентах системы. Также в Microsoft устанили 67 ошибок «удаленного выполнения кода» (RCE), на которых основаны многие атаки хакеров. Только три из 147 уязвимостей безопасности были признаны Microsoft «критическими».

По словам специалистов, большое количество ошибок можно объяснить тем, что Microsoft приходится выпускать ОС для тысяч различных версий стационарных компьютеров и моделей ноутбуков — вероятность возникновения проблем из-за этого возрастает. Для сравнения, Apple выпускает обновления macOS лишь для нескольких десятков моделей компьютеров.

Ранее авторы издания Windows Latest заявили, что компания Microsoft месяцами игнорирует ошибку, которая не позволяет пользователям Windows 10 установить обновление. Проблема существует с января.