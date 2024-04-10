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18:05, 10 апреля 2024Наука и техника

Пользователи Windows 10 не смогли установить обновление

Windows Latest: Microsoft три месяца не может исправить ошибку Windows 10

Фото: Unsplash

Компания Microsoft длительное время игнорирует ошибку, которая не позволяет пользователям Windows 10 установить обновление. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам авторов медиа, на проблему обратили внимание еще в январе. Она связана с обязательным обновлением KB5034441, которое из-за определенной ошибки не может установиться. При попытке загрузки появляется сообщение с кодом ошибки 0x80070643 («недостаточно свободного места в разделе восстановления»).

Microsoft оперативно признала факт наличия проблемы, но не может исправить ошибку — уже три месяца. Специалисты предложили обходные пути: например, увеличить раздел восстановления. Однако данный способ помогает не во всех случаях.

«Как будто Microsoft полностью игнорирует тот факт, что обновление безопасности просто не устанавливается», — рассказал в разговоре с Windows Latest один из пользователей ПК. По его словам, в его семье есть пять компьютеров, и обновление KB5034441 установилось только на одном из них.

Ранее энтузиасты нашли способ пропустить проверку системных требований ПК при установке Windows 11. По их словам, при установке системы нужно выбрать версию Windows 11 IoT Enterprise LTSC.

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      Андрей Ставицкий
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