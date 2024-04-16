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12:12, 16 апреля 2024Силовые структуры

Журналистка Doxa Меньшикова стала фигуранткой еще одного уголовного дела

На журналистку Doxa Меньшикову завели еще одно дело об оправдании терроризма
Мария Меньшикова

Мария Меньшикова. Фото: @maria.larisovna

На редактора издания Doxa (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Марию Меньшикову завели еще одно уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, журналистка стала фигуранткой очередного уголовного дела. Поводом для этого стала заметка, опубликованная 11 июля 2022 года на странице издания, в которой Меньшикова, по мнению экспертов, оправдывала террористическую деятельность.

В апреле 2023 года в отношении редактора Doxa уже возбуждали уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма») УК РФ. В феврале 2024 года сама женщина была объявлена в международный розыск. В настоящее время она находится не в России.

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      Олеся Мицкевич
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