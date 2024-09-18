Следствие попросило суд заочно арестовать сооснователя DOXA за призыв к терроризму

В Москве следствие просит суд заочно арестовать сооснователя DOXA Арамяна

Начало событий в новости Журналистка Doxa Меньшикова стала фигуранткой еще одного уголовного дела

В Москве следствие просит Басманный суд заочно арестовать сооснователя DOXA (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Армена Арамяна за призывы к терроризму и фейки про российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным агентства, в суде подтвердили, что ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Арамяна меры пресечения в виде заключения под стражу поступило.

Как установил суд, Арамяну заочно предъявлено обвинение по статьям 205.2 УК РФ («Призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма») и 207.3 УК РФ («Распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ»). Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что на редактора издания Марию Меньшикову завели еще одно уголовное дело об оправдании терроризма. Поводом для этого стала заметка, опубликованная 11 июля 2022 года на странице издания, в которой Меньшикова, по мнению экспертов, оправдывала террористическую деятельность.

