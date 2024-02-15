Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:09, 16 февраля 2024Силовые структуры

Редактора издания Doxa объявли в международный розыск

Редактор Doxa Меньшикова объявлена в международный розыск и заочно арестована

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские следователи объявили в международный розыск редактора нежелательного в России издания Doxa Марию Меньшикову, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как указал источник, журналистка арестована заочно в связи с тем, что она скрылась на территории Германии. «Следователями вынесено постановление об объявлении ее в международный розыск», — говорится в сообщении. В Гагаринском суде Москвы подчеркнули, что ходатайство следствия о заочном аресте Меньшиковой удовлетворено.

25 января Генпрокуратура России признала зарегистрированное в Чехии издание Doxa нежелательным. В ведомстве отметили, что организация «маскировалась под студенческое издание» и «причастна к обучению диверсионной деятельности на территории России».

В апреле 2023 года стало известно, что против Меньшиковой возбудили дело о призыве к терроризму. Расследование ведется по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма»).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден распорядился напрямую обсудить с Россией угрозу нацбезопасности США. Чего опасаются в Вашингтоне?

      Белый дом посоветовал России «держаться подальше» от выборов в США

      Редактора издания Doxa объявли в международный розыск

      Недвижимость осужденного за наркотики игрока «Спартака» арестовали в Нидерландах

      Песков заявил о согласовании основной схемы ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      Путин обсудил с Лукашенко строительство магистрали от Москвы до Минска

      Пентагон выявил случаи коррупции при передаче Киеву вооружений

      Новый район в Грозном назовут в честь Путина

      В Госдуме назвали обстрел Белгорода местью Зеленского

      Белый дом отказался считать выдуманной угрозу нацбезопасности со стороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше