Звезда OnlyFans раскрыла свой заработок

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Кип Чемберс рассказала, что заработала почти два миллиона рублей за четыре дня за публикацию одного ролика. Свой заработок она раскрыла в подкасте Only Stans, доступном на YouTube.

Чемберс отметила, что недавно впервые опубликовала на платформе ролик сексуального характера, на котором было видно ее лицо. Модель добавила, что разместила ролик на своей странице 22 марта, за четыре дня он принес ей доход в размере 20 тысяч долларов (около 1,8 миллиона рублей).

Ранее звезда OnlyFans Мэнди Роуз раскрыла свой рекордный заработок. Модель заявила, что однажды поклонник заплатил 55 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей) за ее откровенный контент.

До этого популярная американская стримерша и звезда OnlyFans Кейтлин Сирагуса, известная как Amouranth, раскрыла свой заработок с платформы за четыре года. После вычета всех необходимых налогов она получила более 45 миллионов долларов (более 4 миллиардов рублей).