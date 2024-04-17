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10:28, 17 апреля 2024Силовые структуры

Арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова признан законным

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционная жалоба подсудимого оставлена без удовлетворения. Он будет находиться в СИЗО по решению Басманного районного суда Москвы, который избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, именно он сдал квартиру в Путилково террористу Шамсутдину Фаридуни (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Таким образом Касимов стал соучастником преступления. В суде фигурант своей вины не признал. Он заявил, что не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали стрелять по посетителям. Они открыли огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле.

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      Любовь Ширижик
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