Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
1:3
Завершен
Ростов
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
2:4
Завершен
Динамо М
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь регионов)
Зенит
0:0
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Манчестер Сити
1:1
Доп. время
live
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Бавария
1:0
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Елена Рыбакина
Сегодня
13:30 (Мск)
Вероника Кудерметова
Штутгарт
23:16, 17 апреля 2024Спорт

Автобус с юными хоккеистами перевернулся в российском городе

Автобус с 16 юными хоккеистами перевернулся в Ульяновской области

Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

Автобус с юными российскими хоккеистами перевернулся в Ульяновской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, ДТП произошло в районе поселка Сурское. Автобус, следовавший в Пензу из Казани, опрокинулся в кювет.

Всего в салоне находилось 29 человек, из них 16 — игроки детской хоккейной команды. В аварии пострадало пять человек, в том числе трое детей.

В пресс-службе управления МВД России по Ульяновской области назвали причину аварии. «В ходе движения у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего водитель транспортного средства допустил съезд автобуса в кювет и автобус опрокинулся», — передает комментарий ТАСС.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченского генерала жестко задержали в Дагестане. Его выволокли из машины и положили лицом в асфальт

      На Западе рассказали о защищающих «Искандеры» «Красухах»

      Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым

      Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум властям из-за закона об иноагентах

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      «Бавария» обыграла «Арсенал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

      Пенсионерка пострадала при атаке беспилотника на российский регион

      В России призвали СБ ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля

      Военный эксперт рассказал о новейшем оружии Украины против Крымского моста

      Глава СК взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше