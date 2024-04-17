Автобус с юными хоккеистами перевернулся в российском городе

Автобус с 16 юными хоккеистами перевернулся в Ульяновской области

Автобус с юными российскими хоккеистами перевернулся в Ульяновской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, ДТП произошло в районе поселка Сурское. Автобус, следовавший в Пензу из Казани, опрокинулся в кювет.

Всего в салоне находилось 29 человек, из них 16 — игроки детской хоккейной команды. В аварии пострадало пять человек, в том числе трое детей.

В пресс-службе управления МВД России по Ульяновской области назвали причину аварии. «В ходе движения у автобуса Van Hool лопнуло колесо, в результате чего водитель транспортного средства допустил съезд автобуса в кювет и автобус опрокинулся», — передает комментарий ТАСС.