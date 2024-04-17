ЕС запретил Эскобару регистрировать товарный знак

Bloomberg: Европейский суд отказал брату Эскобара в регистрации товарного знака

Европейский суд отказал брату Пабло Эскобара, Роберто де Хесусу Эскобару Гавирии, в регистрации товарного знака Pablo Escobar из-за «противоречия принципам морали». Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению суда, товарный знак не соответствует «фундаментальным ценностям и моральным стандартам, преобладающим в испанском обществе». В судебной инстанции добавили, что общественность связывает имя Пабло Эскобара с незаконной торговлей наркотиками.

Роберто Эскобар в 2021 году подал заявку на регистрацию Pablo Escobar в Европейском союзе (ЕС). В 2015-м он основал компанию Escobar Inc., которая занимается продажей криптовалюты Escobar.

Ранее сообщалось, что суд ЕС общей юрисдикции в Люксембурге решил снять санкции с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Совет ЕС обязался возместить издержки и расходы, связанные с рассмотрением дела об исключении их из санкционных списков.