Глава СПЧ предложил ставить мигрантов на воинский учет при выдаче паспорта

Глава СПЧ Фадеев: нужно ставить мигрантов на воинский учет при выдаче паспорта

Процедуру постановки мигранта на воиский учет нужно объединить с получением ими российского гражданства, считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова приводит РИА Новости.

«Мигранты получают гражданство России, но многие из них, мужчины, не становятся на воинский учет. Новоиспеченный гражданин получает паспорт, но на воинский учет не встает. Наше предложение очень простое: давайте организуем так эту процедуру [получения гражданства и постановки на воинский учет[, чтобы это происходило в одно время за одним и тем же столом», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ напомнил, что у граждан России есть не только права, но и обязанности.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре ужесточить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции. Глава государства также призывал добиваться соблюдения мигрантами законов и традиций принимающей их страны.