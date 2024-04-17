Главе Чувашии доложили о затонувшей машине с возвращавшимися из зоны СВО бойцами

Главе Чувашии Николаеву доложили о затонувшей машине с военнослужащими СВО

Главу Чувашии Олега Николаева проинформировали о машине с бойцами специальной военной операции (СВО), которая затонула в Воронежской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Госкомитета республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Военнослужащие направлялись в отпуск из зоны СВО в Чувашию. По дороге домой — в Воронежской области — их машина затонула. По информации Госкомитета, поисковые мероприятия обнаружили в автомобиле двух мужчин без признаков жизни. Спасатели ищут третьего чеовека.

«Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии. По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки», — сообщили в Госкомитете.

О пропаже российских военнослужащих стало известно 11 апреля — тревогу забили их родственники. Они рассказали, что все трое ехали из зоны спецоперации в отпуск, проезжали через Ростовскую и Воронежскую области, но до дома в Чувашии не доехали. Они находились в машине, которая затонула во время переправы через реку Дон. Поисковая операция продолжалась до 16 апреля.

Впоследствии появились сообщения, что в Богучарском районе Воронежской области нашли утонувшую машину с участниками СВО — у нее было изнутри было выбито заднее стекло, дверные ручки сломаны и двери заблокированы.