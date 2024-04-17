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16:51, 17 апреля 2024Экономика

Крымский мост временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

О перекрытии движения по переправе стало известно в среду, 17 апреля, в 16:29 по московскому времени. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В предыдущий раз о временном перекрытии моста было объявлено в этот же день в 05:48 по московскому времени. Тогда его восстановили спустя почти час.

В конце марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сроках открытия альтернативного Крымскому мосту маршрута. Он отметил, что движение по железной дороге из Ростова-на-Дону в Крым через Бердянск и Мелитополь должны запустить к концу текущего года.

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      Полина Кислицына
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