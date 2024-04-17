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03:25, 17 апреля 2024Экономика

Названы минусы китайских авто

Автоэксперт Житнухин: у китайских машин есть особенности, которые могут смутить

Фото: Руслан Тарасов / Коммерсантъ

Китайские автоконцерны остаются лидерами продаж за счет специальных предложений и постоянного расширения ассортимента на российском рынке. Кроме того, они уже доказали свою надежность. Несмотря на это есть ряд особенностей, которые могут смутить, сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Минусы китайских авто он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам автоэксперта, существуют некритичные особенности комплектации. «Например, у Chery Tiggo 8 уникальная система крепления стеклоочистительных щеток, поэтому при попытке заменить летние "дворники" на зимние, автомобилисты сталкивались с невозможностью найти подходящие под крепления щетки», — рассказал он.

Отталкивающим фактором для некоторых также является стоимость китайских авто, несмотря на то, что автопром КНР считается оптимальным по соотношению цены и качества. «Средняя стоимость автомобиля в текущем году увеличилась до 3 миллионов рублей, то есть примерно в полтора раза за последние годы. При этом в течение всего года возможен рост цен еще на 20 процентов в зависимости от бренда авто и комплектации», — пояснил Житнухин.

Ранее стало известно, что в марте текущего года частные продавцы снизили цены на автомобили с пробегом в среднем на 4 процента, до 1,4 миллиона рублей.

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      Екатерина Смирная
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