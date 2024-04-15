В России подешевели подержанные автомобили

«Авто.ру»: частные продавцы снизили цены на автомобили с пробегом на 4 процента

В России снизились цены на подержанные автомобили. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авто.ру».

Март стал первым месяцем в 2024 году, когда частные продавцы стали снижать цены, уточняет издание. По сравнению с февралем средняя стоимость автомобилей с пробегом у частников уменьшилась на 4 процента, до 1,4 миллиона рублей. Схожую динамику демонстрировали и автодилеры: в марте средний ценник на подержанные авто у них снизился на 2,5 процента, до 2,1 миллиона рублей.

По словам директора по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина, объем предложения машин с пробегом при этом рос. У частных лиц прирост составил 6 процентов, у дилеров — 3 процента. По данным «Авито Авто», самый значительный прирост в 2024 году наблюдался в апреле: предложений стало на 17,2 процента больше, чем годом ранее.

Участники рынка связывают увеличение объема предложения в том числе с ростом числа сделок на первичном рынке.

Ранее стало известно, что в России стали снижаться цены на китайские автомобили. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, автоконцерны из КНР применяют скидки, в несколько раз превышающие размер утильсбора. Это, в свою очередь, может способствовать снижению спроса на отечественные авто.