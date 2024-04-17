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02:07, 17 апреля 2024Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили самые странные привычки партнеров

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Пользователи форума Reddit перечислили самые странные привычки партнеров, с которыми им пришлось смириться. Своими историями они поделились в разделе AskReddit.

Многие мужчины и женщины признались, что их избранники, абсолютно нормальные в обычной жизни, во сне становятся странными. Большинство пользователей вспомнили случаи, когда их партнеры разговаривали сквозь сон, но некоторые рассказали и более жуткие истории.

Иногда она спит с открытыми глазами, а иногда смеется, как будто кто-то только что рассказал ей величайшую шутку, когда-либо рассказанную во сне. Я приютил маленького демона

Jewish_Keeblerпользователь Reddit

Довольно часто пользователи вспоминали о странном поведении партнеров в быту. Так, по словам одной женщины, ей пришлось свыкнуться с тем, что ее муж очень ревностно оберегает свои носки и постоянно их пересчитывает.

Однажды он обвинил меня в том, что я что-то с ними сделала. Как будто я могла захотеть хоть что-то делать с его дурацкими носками

GreenOnionCrusaderпользователь Reddit

Другая пользовательница призналась, что до сих поражается одной ежедневной привычке партнера.

Когда он просыпается утром, он надевает всю одежду только для того, чтобы пойти в ванную, снять ее и принять душ. Зачем? Я никогда этого не пойму

Altruistic-Notice707пользователь Reddit
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      Екатерина Улитина
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