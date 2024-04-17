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18:46, 17 апреля 2024Экономика

Объем российского IT-рынка оценили в триллионы рублей

АРПП: объем IT-рынка РФ в 2024 году составляет 5,5 триллиона рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Объем российского IT-рынка в 2024 году составляет 5,5 триллиона рублей. Такую оценку в ходе годового собрания озвучила председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и генеральный директор Infowatch Наталья Касперская, ее слова приводит ТАСС.

Она сообщила также, что сейчас на российском рынке информационных технологий более 200 тысяч компаний, а количество IT-специалистов — около миллиона. При этом еще в 2022 году в России было около 100 тысяч IT-организаций, в которых работала 781 тысяча человек, а объем рынка составлял 2,17 триллиона рублей, рассказала Касперская.

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Среди трендов отрасли в текущем году она отметила усиление роли государств и увеличение важности инфобезопасности, а также импортозамещение. По словам главы ассоциации, основными сложностями для бизнеса станут ограниченный доступ к зарубежному оборудованию и ПО и повышение стоимости и сроков поставки оборудования.

Ранее исследование Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ показало, что за четыре года, с 2019 по 2023 год, число айтишников в России увеличилось в полтора раза. В среднем их численность росла на 11 процентов в год. При этом средняя зарплата работников отечественной IT-отрасли за тот же период стала в 1,7 раза больше и составила 155,9 тысячи рублей, подсчитали аналитики.

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