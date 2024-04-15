В России стало в полтора раза больше айтишников

НИУ ВШЭ: число айтишников в России за четыре года увеличилось в полтора раза

За четыре года, с 2019 по 2023 год, число айтишников в России увеличилось в полтора раза. Об этом со ссылкой на результаты исследования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ пишет РИА Новости.

В среднем их численность росла на 11 процентов в год. При этом средняя зарплата работников отечественной IT-отрасли за тот же период стала в 1,7 раза больше и составила 155,9 тысячи рублей.

За четыре прошедших года именно эта отрасль стала лидером по темпам роста среди всех крупных сфер экономики, подчеркнули эксперты. Авторы исследования связывают активное развитие российской IT-индустрии с увеличивающимся внутренним спросом на цифровые технологии как со стороны компаний и государства, так и со стороны граждан, а также с активным импортозамещением в сегментах оборудования и программного обеспечения. Вклад IT-отрасли в экономику составил в прошлом году 2 процента, подсчитали эксперты.

Генеральный директор АНО «Цифровая Экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что активному росту отрасли способствовали эффективные меры господдержки, которые распространяются и на компании, и на самих айтишников. По его мнению, эти инициативы необходимо продлевать и модернизировать на основе обратной связи от бизнеса.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что остановить волну отъезда IT-специалистов из России можно, если обеспечить малый и средний бизнес крупными госконтрактами. По мнению депутата, реальная поддержка государства сфокусировалась на крупных IT-компаниях, которые либо уже государственные, либо окологосударственные, а представители более мелких организаций не могут получить финансирование и составить конкуренцию на рынке.