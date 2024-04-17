Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:38, 17 апреля 2024Бывший СССР

Положение ВСУ в зоне СВО оценили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ думают, как выстраивать оборону
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) думают о том, как выстраивать оборону, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил положение сил ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«[Президент Украины Владимир] Зеленский уже заявлял, что в этом году ВСУ надо продержаться. А наступление они анонсируют на следующий год с поступлением денег и так далее. Сейчас мы давим врага», — сообщил Дандыкин.

По словам военного эксперта, на правой стороне Днепра обрывистый берег только у реки, а дальше степь.

«Там очень тяжело будет строить оборону. Это не тот случай, который сейчас в Донецке в Часове Яре, где город находится на высоте больше 200 метров. Поэтому они сейчас думают, что им дальше делать. Потому что на весь фронт сил не хватает. Резервы перебрасывают, а это определенные прорехи. В связи с этим такие заявления», — заключил он.

Материалы по теме:
«Украина может оказаться в ужасной ситуации» США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
«Украина может оказаться в ужасной ситуации»США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
22 марта 2024
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно» В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно»В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
27 марта 2024

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что перед новым главой оперативного командования ВСУ «Юг» Геннадием Шаповаловым поставлена задача готовить в первую очередь оборону Николаевской и Одесской областей.

Он указал на то, что для наступления на Николаев и Одессу нужно взять под контроль всю Херсонскую область, допустив, что постановка новой задачи Шаповалову может являться подготовкой к отходу ВСУ с территории региона.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ показала фото девушки, причастной к подрыву авто экс-офицера СБУ. Она отправила в Россию компоненты бомбы

      В российском регионе задержали бойца «Шторма» за расправу над сослуживцами

      Расчленившего сотрудника «Почты России» росгвардейца арестовали

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Кэти Перри потеряла топ в прямом эфире

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      На Северном Кавказе задержаны торговцы оружием

      МВФ снизил прогнозируемый уровень госдолга России

      Россиянам рассказали о пользе картофеля

      Русофобскому поведению Верки Сердючки дали объяснение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше