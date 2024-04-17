Положение ВСУ в зоне СВО оценили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ думают, как выстраивать оборону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) думают о том, как выстраивать оборону, рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил положение сил ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«[Президент Украины Владимир] Зеленский уже заявлял, что в этом году ВСУ надо продержаться. А наступление они анонсируют на следующий год с поступлением денег и так далее. Сейчас мы давим врага», — сообщил Дандыкин.

По словам военного эксперта, на правой стороне Днепра обрывистый берег только у реки, а дальше степь.

«Там очень тяжело будет строить оборону. Это не тот случай, который сейчас в Донецке в Часове Яре, где город находится на высоте больше 200 метров. Поэтому они сейчас думают, что им дальше делать. Потому что на весь фронт сил не хватает. Резервы перебрасывают, а это определенные прорехи. В связи с этим такие заявления», — заключил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что перед новым главой оперативного командования ВСУ «Юг» Геннадием Шаповаловым поставлена задача готовить в первую очередь оборону Николаевской и Одесской областей.

Он указал на то, что для наступления на Николаев и Одессу нужно взять под контроль всю Херсонскую область, допустив, что постановка новой задачи Шаповалову может являться подготовкой к отходу ВСУ с территории региона.