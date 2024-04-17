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09:48, 17 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о подготовке ВСУ к обороне Николаева и Одессы

Рогов: новый глава командования «Юг» ВСУ Шаповалов готовится к обороне Одессы

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Перед новым главой оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг» Геннадием Шаповаловым поставлена задача готовить в первую очередь оборону Николаевской и Одесской областей. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он указал на то, что для наступления на Николаев и Одессу нужно взять под контроль всю Херсонскую область, допустив, что постановка новой задачи Шаповалову может являться подготовкой к отходу ВСУ с территории региона.

9 апреля стало известно об увольнении глав оперативных командований ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова. Как сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), их сменили бывший командир 59-й бригады украинской армии полковник Геннадий Шаповалов и бригадный генерал Владимир Шведюк.

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      Алевтина Запольская
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