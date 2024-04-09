На Украине сообщили о кадровых перестановках в руководстве ВСУ

Гончаренко: в ВСУ сменили командующих ОК «Юг» и «Запад»

На Украине уволили глав оперативных командований (ОК) «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова соответственно. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

Гончаренко отметил, что после отставки Ковальчука назначили главой Военной академии. На посту командующего его сменит бывший комбриг 59-й бригады, полковник Геннадий Шаповалов.

В свою очередь, на место главы ОК «Запад» назначен бригадный генерал Владимир Шведюк, ранее служивший в силах территориальной обороны. Гончаренко подчеркнул, что это не последние изменения в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В марте был уволен спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Вместо него на эту должность назначили майора Илью Евлаша.