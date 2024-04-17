Генерал ВСУ Шаповалов, возглавивший оборону Николаева и Одессы, обучался в США

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Шаповалов, которому поручили возглавить оборону Николаевской и Одесской областей, обучался в США. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов рассказал, что Шаповалов проходил обучение в американском военном колледже для старших офицеров. Он добавил, что перед генералом поставлена задача любой ценой удержать Николаев и Одессу.

О перестановках в руководстве оперативного командования ВСУ стало известно 9 апреля. Тогда в отставку ушли командующие группировками «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов. Именно на позицию Ковальчука пришел Шаповалов.