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13:58, 17 апреля 2024Бывший СССР

Оборону Николаевской и Одесской областей возглавил обученный в США генерал ВСУ

Генерал ВСУ Шаповалов, возглавивший оборону Николаева и Одессы, обучался в США

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Шаповалов, которому поручили возглавить оборону Николаевской и Одесской областей, обучался в США. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов рассказал, что Шаповалов проходил обучение в американском военном колледже для старших офицеров. Он добавил, что перед генералом поставлена задача любой ценой удержать Николаев и Одессу.

О перестановках в руководстве оперативного командования ВСУ стало известно 9 апреля. Тогда в отставку ушли командующие группировками «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов. Именно на позицию Ковальчука пришел Шаповалов.

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      Глеб Палехов
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