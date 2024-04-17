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12:29, 17 апреля 2024Забота о себе

Пациент со смертельной формой рака рассказал о симптомах и успешном лечении

32-летний британец рассказал об успешном лечении запущенного рака поджелудочной

Фото: Unsplash

У жителя Великобритании Мэтью Розенблюма диагностировали четвертую стадию рака поджелудочной железы, когда ему было 32 года. О симптомах этого заболевания и его успешном лечении он рассказал изданию The Patient Story.

Британец указал, что рак поджелудочной железы считается наиболее опасным, так как его сложно диагностировать и трудно лечить. Тем не менее он уверен, что ему удалось совершить невероятное и дважды обмануть медицинскую статистику. Первый раз — заболеть смертельной формой рака в столь молодом возрасте, а второй — прожить с запущенной формой этого недуга более трех лет, вопреки прогнозам специалистов.

Розенблюм рассказал, что первые симптомы болезни ощутил в январе 2021 года. Сначала он обратил внимание на изменение цвета стула — он стал белым. Кроме того, мужчина заметил, что без изменения питания начал терять вес, а его моча приобрела более темный цвет. Вскоре появился еще один признак, который пациент назвал наиболее мучительным, — нестерпимый зуд ладоней и ступней. По словам мужчины, именно этот симптом заставил его пойти в больницу.

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Мужчина вспоминает, что врачи провели множество тестов, но рак обнаружили лишь спустя несколько месяцев. По его словам, у него нашли аденокарциному в области поджелудочной железы, которую почти не видно на снимках. Сначала врачи планировали удалить опухоль, но оказалось, что она дала метастазы и уже была неоперабельной. «Онколог сказал, что при лечении у меня есть от одного до трех лет хорошей жизни», — сказал Розенблюм.

Британец согласился на лечение. По его словам, первые полгода были очень тяжелыми и не принесли результата — опухоль росла. Однако когда препараты сменили, дела пошли лучше и метастазы стали исчезать. Это позволило провести повторную операцию и на этот раз удалить большую часть опухоли. «Теперь я должен делать сканирование каждые три месяца в течение следующих шести лет, но шансы, что я проживу так долго, астрономически малы», — отметил мужчина. Тем не менее он убежден, что нельзя опускать руки и унывать, лучше наслаждаться жизнью.

Ранее сообщалось, что развивающийся у жительницы Великобритании Сары Нелли агрессивный рак яичников врачи сначала приняли за цистит. Женщина рассказала, что с 24 лет испытывала хроническую усталость и боль в животе и спине, в том числе при менструации.

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      Екатерина Улитина
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