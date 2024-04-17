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12:25, 17 апреля 2024Силовые структуры

Прокуратура заступилась за полицейских после сообщений об избиении нацболов

Прокуратура отменила возбуждение дела за якобы избиение нацбола в Петербурге
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которых бывший сторонник Национал-большевистской партии (НБП, признана экстремистской и запрещена в РФ), а ныне участник специальной военной операции (СВО) Леонид Лепешкин обвинил в избиении. Об этом сообщает «Фонтанка».

Расследование по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые обыскивали Лепешкина, началось 16 апреля по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина после сообщений об избиении участника СВО. В этот же день прокуратура вынесла решение о признании его незаконным.

В МВД заявили, что намерены защищать честь и достоинство сотрудников полиции. «Решается вопрос о проведении мероприятий по защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о событиях после акции протеста возле здания управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Нацболы выступили против ввоза мигрантов из стран бывшего СССР в Россию. Адвокат активистов сообщил об их избиении и долгом удерживании в отделении полиции. Лепешкин жаловался, что его при обыске повалили и опрашивали под дулом пистолета, но позже написал расписку, что претензий к полицейским не имеет.

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      Любовь Ширижик
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